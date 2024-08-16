В материалах суда говорится, что согласно соглашению мужчина полностью признал свою виновность в совершении уголовного правонарушения.

Мобилизация в Украине продолжается. Часть мужчин избегает призыва по разным причинам: от страха смерти до семейных проблем. В Киевской области осудили мобилизованного отца троих детей, который в 2022 году сбежал с военной службы. Об этом говорится в приговоре Белоцерковского горрайонного суда в Киевской области.

По информации суда, мужчина 24 августа 2022 года скрылся из воинской части и скрывался до 1 декабря 2022 года. По состоянию на 2024 год, он уже уволен из армии. В ходе досудебного следствия мужчина признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.

В материалах суда говорится, что согласно соглашению, мужчина полностью признал свою виновность в совершении уголовного правонарушения, квалифицируемого по ч. 5 ст. 407 УК Украины как самовольное оставление воинской части без уважительных причин во время военного положения. Это правонарушение совершил военнослужащий, как отмечено в части второй настоящей статьи.

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины и приговорил его к 1 году испытательного срока.

Напомним о подобном случае в Закарпатской области. Так, в Закарпатской области мужчину приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Это уже второй приговор для него по статье 336 УК Украины: впервые его приговорили к испытательному сроку.

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