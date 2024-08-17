В «Киевстаре» обнародовали информацию об инвестициях в развитие сети и новых технологий.

«Киевстар» сообщил, что за второй квартал 2024 года компания увеличила инвестиции более чем на 63%.

Об этом стало известно на официальной странице и мобильного оператора «Киевстар» в Фейсбуке.

"А вот и результаты: Реализовываем стратегию «4G повсюду»: подключили еще 133 населенных пункта. 5 миллионов клиентов пользуются сервисом Мой Киевстар. Еще 8 млн клиентов установили мобильное приложение helsi для записи к врачам. Всего с начала полномасштабного вторжения мы инвестировали уже более 15 ,6 млрд грн на развитие и восстановление цифровой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Однако в комментариях к публикации клиенты «Киевстар» указали на проблемы, с которыми им пришлось столкнуться.

В частности, речь идет о плохой связи за городом.

"а почему в 30 км от столицы не имеет связи? а на обращение вы никак не реагируете? где же те инвестиции? в карманах?",

"Сеть Киевстар отсутствует на Макаровщине в течение недели. Абонплата не перечисляется... Почему рядом со столицей у жителей отсутствует мобильная связь? Почему оператор Киевстар не обеспечивает свои услуги на определенной территории Украины?".

В "Киевстар" ответили:

"Напишите, пожалуйста, свой номер и детали ситуации в личные сообщения для проверки. сожалеем, что вам пришлось попасть в такую ​​ситуацию.

Если у вас возникают сложности, напишите нам в личные на Facebook, проверим".

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