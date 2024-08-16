Возможность привлечения к ответственности граждан за разведение костра для приготовления шашлыка зависит от ряда обстоятельств.

В Украине за разведение костра в неразрешенных местах или нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Размер штрафа зависит от конкретной статьи правонарушения. Юрист Игорь Тетеря рассказал о том, как могут наказать украинцев за приготовление шашлыка на природе.

"Возможность привлечения к ответственности граждан за разведение костра для приготовления шашлыка зависит от ряда обстоятельств, в частности: где такой костер разведен, с использованием какого сырья, с помощью какого оборудования, в какой период и в какую погоду и т.д.", - пояснил Тетеря.

В зависимости от конкретных обстоятельств может варьироваться как возможность привлечения гражданина к ответственности, так и соответствующая статья и размер штрафа.

Например, согласно Правилам пожарной безопасности в лесах Украины от 27.12.2004 № 278, во время пожароопасного периода запрещено разводить костры в лесу, за исключением случаев, когда это необходимо для технологических лесохозяйственных мероприятий в специально определенных местах. Размер штрафа варьируется от 1530 грн до 15300 грн в зависимости от последствий нарушения.

Если для приготовления шашлыка используются самовольно собранные дрова на открытой территории, согласно статье 77-1 КУоАП 'Самовольный обжиг растительности или ее остатков', штраф может составлять от 3 060 до 12 240 грн, в зависимости от места, где был разведен костер.

За нарушение законодательных требований пожарной безопасности при приготовлении шашлыка гражданин может быть привлечен к ответственности по статье 175 КУоАП. В этом случае штраф может составлять от 1700 до 3400 грн.

Наиболее распространенные и менее строгие случаи наказания за нарушения, связанные с приготовлением шашлыка, это штрафы по статье 152 КУоАП 'Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов'. Размер таких штрафов варьируется от 340 до 1360 грн.

Источник: РБК.

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