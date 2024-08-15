В Украине некоторые пенсионеры изменили правила выплаты пенсии. Это касается временно проживающих за границей. Теперь им нужно проходить специальную процедуру проверки – идентификацию.
Согласно новым правилам, часть пенсионеров, временно проживающих за границей, могут столкнуться с приостановкой выплат, если не пройдут идентификацию для подтверждения личности вовремя. Эту процедуру нужно проходить раз в год.
Изменения были внесены законом №3674-IX. Согласно нововведениям, проживающим за рубежом украинцам продолжают выплачивать пенсии на их текущие счета, открытые в банках на территории Украины.
Пенсионный фонд Украины должен подтверждать, что выплаты получают именно те лица, которым они предназначены. Поэтому каждый пенсионер должен проходить идентификацию раз в год до 31 декабря.
Идентификацию можно пройти несколькими способами:
- в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- Через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись "Действие. Подпись" или "Действие ID";
- с помощью видеоконференцсвязи;
- В дипломатическом учреждении Украины за границей, после чего необходимо отправить подтверждающие документы по почте в Пенсионный фонд Украины.
В Украине пенсии могут быть прекращены в нескольких случаях, в частности, если выплата назначена на основе поддельных документов, если пенсионер умер или если он не получал пенсию в течение шести месяцев подряд.
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