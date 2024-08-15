В Украине пенсии могут быть прекращены в нескольких случаях, в частности, из-за отказа пройти проверки.

В Украине некоторые пенсионеры изменили правила выплаты пенсии. Это касается временно проживающих за границей. Теперь им нужно проходить специальную процедуру проверки – идентификацию.

Согласно новым правилам, часть пенсионеров, временно проживающих за границей, могут столкнуться с приостановкой выплат, если не пройдут идентификацию для подтверждения личности вовремя. Эту процедуру нужно проходить раз в год.

Изменения были внесены законом №3674-IX. Согласно нововведениям, проживающим за рубежом украинцам продолжают выплачивать пенсии на их текущие счета, открытые в банках на территории Украины.

Пенсионный фонд Украины должен подтверждать, что выплаты получают именно те лица, которым они предназначены. Поэтому каждый пенсионер должен проходить идентификацию раз в год до 31 декабря.

Идентификацию можно пройти несколькими способами:

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

Через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись "Действие. Подпись" или "Действие ID";

с помощью видеоконференцсвязи;

В дипломатическом учреждении Украины за границей, после чего необходимо отправить подтверждающие документы по почте в Пенсионный фонд Украины.

В Украине пенсии могут быть прекращены в нескольких случаях, в частности, если выплата назначена на основе поддельных документов, если пенсионер умер или если он не получал пенсию в течение шести месяцев подряд.

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