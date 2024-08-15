Расследование установило, что в период с 2013 по 2017 годы народный депутат Украины привлек пять человек и организовал преступную схему.

Дело действующего народного депутата Украины, обвиняемого в организации хищений природного газа на сумму свыше 2,1 млрд грн, будет передано в суд, поскольку расследование завершено. Следствие установило, что схема действовала в период с 2013 по 2017 годы, и к ней были привлечены должностные лица Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ во Львовской области. Имущество этих ТЭЦ арестовано.

О завершении следствия заявили 13 августа в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Как сообщили в СМИ, речь идет о Ярославе Дубневиче ("За будущее").

"12 августа 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины, подозреваемого в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли... Обвинительные акты в отношении пять участников преступления направлены в суд, а на целостные имущественные комплексы Новораздельской ТЭЦ и Новояворовской ТЭЦ наложен арест", – говорится в сообщении.

Расследование установило, что в период с 2013 по 2017 годы народный депутат Украины привлек пятерых человек и организовал завладение природным газом на общую сумму более 2,155 млрд грн. Газ был получен подконтрольными депутату должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ.

САП сообщает, что находившиеся под контролем депутата предприятия-владельцы Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ заключили ряд соглашений с "Нафтогазом" о закупке природного газа якобы для производства тепловой энергии для населения. Это позволило коммерческим ТЭЦ получать газ по ценам, значительно ниже рыночных.

Кроме того, в период с 2013 по 2018 год Дубневич, вероятно, организовал отмывание части полученных средств. Для этого "выручка" переводилась на счета подконтрольной компании и оффшорных фирм для маскировки. Позже эти деньги возвращались в Украину под видом иностранных инвестиций в сектор солнечной энергетики.

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