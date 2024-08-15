В Украине работодатели, которые не повышали должностные оклады своим работникам с декабря 2023 года или осуществили повышение в январе и феврале 2024 года, в августе 2024 впервые начислят индексацию заработной платы. Размер индексации будет зависеть от даты последнего перерасчета окладов.

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в июне 2024 года по сравнению с маем 2024 составила 2,2%, а с начала года - 4,3%. Таким образом, индекс инфляции за июнь 2024 г. составляет 102,2%.

Хотя этот показатель ниже 103%, он все же влияет на расчет индекса потребительских цен для начисления индексации. Для расчета индексации "базовым" месяцем считается декабрь 2023 для работодателей, которые не повышали оклады в 2024 году. Для повышающих оклады "базовым" является месяц повышения оклада (тарифной ставки).

В пункте 5 Порядка №1078 отмечено, что в случае повышения тарифных ставок (должностных окладов) индекс потребительских цен за месяц, в котором происходит повышение, принимается за 1 или 100 процентов.

Дополнительно, исчисление индекса потребительских цен для последующей индексации производится с месяца, следующего за месяцем повышения указанных денежных доходов.

Согласно Закону о Государственном бюджете-2024, вычисления индексации начали с января 2024 года, поэтому "базовым" месяцем является декабрь 2023 года.

Источник: Дебет-Кредит.

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