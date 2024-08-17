Многие украинцы стремятся получать большие пенсионные выплаты. Для этого важно правильно оформить и предоставить все необходимые документы, пишет издание На пенсии .

Как повысить пенсию

Если человек не обратился за пенсией вовремя, то в будущем он может получать большие выплаты. Одной из ключевых задач для будущего пенсионера есть определение своего подтвержденного трудового стажа и своевременное накопление необходимого количества лет стажа.

Если человек не подает заявление на пенсию и продолжает работать, его выплаты будут увеличиваться на 0,5% за каждый месяц отсрочки. А если лицо продолжало работать более пяти лет после достижения пенсионного возраста, то размер пенсии будет увеличиваться на 0,75% за каждый месяц.

Для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь определенный стаж:

в 2024 году – 31 год,

в 2025 году – 32 года,

в 2026 году – 33 года,

в 2027 году – 34 года,

в 2028 году – 35 лет.

Важно! Пенсионные выплаты можно оформить вне зависимости от места регистрации на территории Украины. Это можно сделать лично в любом отделении Пенсионного фонда, через портал электронных услуг ПФУ в личном кабинете или посредством приложения "Действие".