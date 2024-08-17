Баклажановые рулетики – очень популярная закуска, чаще всего их готовят с майонезом и чесноком, но по этому новому рецепту они получатся гораздо вкуснее.

Шеф-повар Валентина Кущ у себя в Instagram поделилась с украинцами оригинальным рецептом вкусных рулетиков из баклажана а-ля тещин язык.

"Ну прям одно из самых-самых блюд лета. Мама готовила часто, с майонезиком и чесноком. Завернул жареный синенький и вкуснятина готова. А тут немного другая версия", – рассказала шеф-повар.

Для приготовления рулетиков из баклажана нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

яйцо – 1 шт.

твердый сыр (шеф-повар взяла пармезан) – 3 ст.л.

сухари панировочные – 3 ст.л.

крем-сыр - 250 г

чеснок – 2 зуб.

зелень (например, кинза и базилик) – по вкусу

помидоры – 2-3 шт.

орешки – по желанию

Баклажаны вдоль нарезаем на тонкие пластинки, подсаливаем, оставляем на 10 минут, чтобы из них вышла горечь, а затем просушиваем от лишней жидкости.

С одной стороны смазываем слайсы баклажана взбитым яйцом (по желанию можно добавить к нему сухой чеснок и паприку), сверху посыпаем смесью панировочных сухарей и тертого сыра и запекаем в разогретой духовке примерно 15-20 минут.

Тем временем готовим намазку: просто смешиваем крем-сыр с мелко нарезанной зеленью и тертым чесноком. Нарезаем помидор.

Запеченные баклажаны кладем панировкой вниз, выкладываем сырную начинку, посыпаем измельченными орешками, кладем по кусочку помидора и заворачиваем рулетики.

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