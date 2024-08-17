В этот раз на своей странице в Instagram кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить освежающую и ароматную окрошку, которая спасет от жары.
Для заправки кулинар использует сметану + майонез в пропорции 1:1 и обычную воду – и получается невероятно вкусно. Чтобы приготовить окрошку, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- куриное филе бедра (или другое мясо по желанию) – 400 г
- картофель – 3-4 шт. (среднего размера)
- яйца – 5 шт.
- огурцы – 1-2 шт.
- сметана - 100 г
- майонез - 100 г
- укроп – по вкусу
- лимонная кислота – 0,5 ч.л.
- вода – 3 л
- соль – 1 ст.л. (или по вкусу)
- горчица и лимонный сок – для подачи
Куриное филе бедра отвариваем до готовности и нарезаем или рвём на маленькие кусочки. Картошку отвариваем в мундирах, а затем чистим и также нарезаем мелкими кубиками. Вареные вкрутую яйца тоже мелко нарезаем.
В большой кастрюле смешиваем куриное мясо, картофель, яйца, мелко нарезанную зелень, добавляем сметану, майонез и заливаем чистой водой. Также добавляем соль, лимонную кислоту, хорошо все перемешиваем и отправляем окрошку в холодильник охлаждаться.
Уже при подаче кулинар советует непосредственно в тарелку добавлять горчицу и лимонный сок по вкусу.
"Людей со слабыми нервами попрошу отойти от экранов, потому что в моей семье окрошку называют ПОМОИ (хотя едят с удовольствием)", – написала блогерка под видео.
Последние новости Украины:
Идеальное сочетание: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт сочного мяса со сливами.
Не жалейте сыра: рецепт ленивого хачапури на сковороде, готовится очень быстро.
Котлеты будут вкусными и сочными: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал простой рецепт.