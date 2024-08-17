Существует множество вариантов приготовления окрошки, кто-то заправляет ее кефиром, кто-то сывороткой, кто-то айраном, кто-то квасом – но этот рецепт особенный.

В этот раз на своей странице в Instagram кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить освежающую и ароматную окрошку, которая спасет от жары.

Для заправки кулинар использует сметану + майонез в пропорции 1:1 и обычную воду – и получается невероятно вкусно. Чтобы приготовить окрошку, нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриное филе бедра (или другое мясо по желанию) – 400 г

картофель – 3-4 шт. (среднего размера)

яйца – 5 шт.

огурцы – 1-2 шт.

сметана - 100 г

майонез - 100 г

укроп – по вкусу

лимонная кислота – 0,5 ч.л.

вода – 3 л

соль – 1 ст.л. (или по вкусу)

горчица и лимонный сок – для подачи

Куриное филе бедра отвариваем до готовности и нарезаем или рвём на маленькие кусочки. Картошку отвариваем в мундирах, а затем чистим и также нарезаем мелкими кубиками. Вареные вкрутую яйца тоже мелко нарезаем.

В большой кастрюле смешиваем куриное мясо, картофель, яйца, мелко нарезанную зелень, добавляем сметану, майонез и заливаем чистой водой. Также добавляем соль, лимонную кислоту, хорошо все перемешиваем и отправляем окрошку в холодильник охлаждаться.

Уже при подаче кулинар советует непосредственно в тарелку добавлять горчицу и лимонный сок по вкусу.

"Людей со слабыми нервами попрошу отойти от экранов, потому что в моей семье окрошку называют ПОМОИ (хотя едят с удовольствием)", – написала блогерка под видео.

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