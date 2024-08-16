Для приготовления освежающего лимонного десерта, который идеально подойдет для жаркого дня, нужно немного времени и усилий, чтобы после побаловать себя и близких, делится кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Понадобятся следующие ингредиенты:
- 4 лимона
- 350 г сливок с жирностью 33%
- 100 г сахара
- Ваниль по вкусу
- Лимонная цедра (по вкусу)
- 100 мл лимонного сока, отжатого из лимонов
Процесс приготовления:
Тщательно вымойте лимоны, разрежьте их пополам и аккуратно выньте мякоть, оставив только кожуру, которая послужит формочками для десерта.
Из извлеченной мякоти лимонов отожмите сок, вам потребуется ровно 100 мл.
В небольшой кастрюле соедините сливки, сахар, ваниль и натертую лимонную цедру. Подогревайте смесь на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Затем, снимите кастрюлю с огня и добавьте отжатый лимонный сок. Сразу после добавления сока масса начнет густеть, образуя кремообразную консистенцию.
Пропустите готовую массу через сито, чтобы избавиться от возможных комочков и добиться идеальной текстуры. Затем аккуратно залейте крем в подготовленные половинки лимонных кожур.
Поставьте лимоны в холодильник на 4 часа, чтобы десерт хорошо застыл и приобрел нужную плотность.
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