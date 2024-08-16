Для приготовления освежающего лимонного десерта, который идеально подойдет для жаркого дня, нужно немного времени и усилий, чтобы после побаловать себя и близких, делится кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Понадобятся следующие ингредиенты:

4 лимона

350 г сливок с жирностью 33%

100 г сахара

Ваниль по вкусу

Лимонная цедра (по вкусу)

100 мл лимонного сока, отжатого из лимонов

Процесс приготовления:

Тщательно вымойте лимоны, разрежьте их пополам и аккуратно выньте мякоть, оставив только кожуру, которая послужит формочками для десерта.

Из извлеченной мякоти лимонов отожмите сок, вам потребуется ровно 100 мл.

В небольшой кастрюле соедините сливки, сахар, ваниль и натертую лимонную цедру. Подогревайте смесь на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Затем, снимите кастрюлю с огня и добавьте отжатый лимонный сок. Сразу после добавления сока масса начнет густеть, образуя кремообразную консистенцию.

Пропустите готовую массу через сито, чтобы избавиться от возможных комочков и добиться идеальной текстуры. Затем аккуратно залейте крем в подготовленные половинки лимонных кожур.

Поставьте лимоны в холодильник на 4 часа, чтобы десерт хорошо застыл и приобрел нужную плотность.

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