Вкусный ужин не обязательно должен включать множество ингредиентов, сложную подготовку или дорогостоящие продукты. К примеру, известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво предлагает простой и одновременно изысканный рецепт пасты с фрикадельками в соусе. Этот рецепт поможет вам быстро приготовить фрикадельки, которые станут основой вкусного ужина.
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram-страницу шефа.
Ингредиенты для фрикаделек с лапшой
Для приготовления этого простого, но изысканного ужина понадобятся: 350-400 г фарша, 200-250 г пасты (или макарон), 2-3 помидора, 4 ст. л. томатов в соке, 1 болгарский перец, 1 луковица, 30-40 г творога, зелень, соль и 2-3 ст. л. растительного масла. Чтобы приготовить фрикадельки, используйте любой фарш, который вам нравится.
Как приготовить пасту с фрикадельками.
Чтобы приготовить фрикадельки, можно использовать фарш по вашему выбору – шеф-повар не настаивает на определенном виде мяса. Фарш из курятины готовится быстрее, тогда как свинина или говядина придадут блюду насыщенный вкус и жирность. Также можно сделать фарш самостоятельно.
Сформируйте из фарша маленькие фрикадельки, смачивая руки водой, чтобы мясо не прилипало. Нарезать лук и перец маленькими кубиками. Помидоры также порежьте на маленькие кубики.
Разогрейте на сковороде 1-2 ст. л. растительного масла, выложите фрикадельки и обжарьте их до золотистой корочки, после чего переложите в миску. В той же сковороде обжарьте овощи до размягчения периодически помешивая. Добавьте к ним томаты в соке, солье, переце и перемешайте. Убавьте огонь, выложите фрикадельки и тушите их до готовности, время от времени переворачивая.
Пока вы готовите фрикадельку, отварите пасту. Можно использовать спагетти или другие любимые макароны. Чтобы макароны не слипались, воду необходимо подсолить и добавить немного растительного масла. Отваривайте макароны в соответствии с рекомендациями на упаковке – время приготовления может варьироваться от 5 до 15 минут.
Готовую пасту разложите по тарелкам, сверху выложите фрикадельки с соусом. Посыпьте натертым сыром по желанию. Эктор использовал пармезан, но вы можете выбрать сыр по своему вкусу. Добавьте свежую зелень, такую как петрушка, укроп или руккола, или украсьте блюдо зеленым луком. Вы увидите, что приготовить фрикадельку легко, а результат будет настоящим кулинарным удовольствием.
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