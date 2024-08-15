Вкусный ужин не обязательно должен включать множество ингредиентов, сложную подготовку или дорогостоящие продукты. К примеру, известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво предлагает простой и одновременно изысканный рецепт пасты с фрикадельками в соусе. Этот рецепт поможет вам быстро приготовить фрикадельки, которые станут основой вкусного ужина.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram-страницу шефа.

Ингредиенты для фрикаделек с лапшой

Для приготовления этого простого, но изысканного ужина понадобятся: 350-400 г фарша, 200-250 г пасты (или макарон), 2-3 помидора, 4 ст. л. томатов в соке, 1 болгарский перец, 1 луковица, 30-40 г творога, зелень, соль и 2-3 ст. л. растительного масла. Чтобы приготовить фрикадельки, используйте любой фарш, который вам нравится.

Как приготовить пасту с фрикадельками.

Чтобы приготовить фрикадельки, можно использовать фарш по вашему выбору – шеф-повар не настаивает на определенном виде мяса. Фарш из курятины готовится быстрее, тогда как свинина или говядина придадут блюду насыщенный вкус и жирность. Также можно сделать фарш самостоятельно.

Сформируйте из фарша маленькие фрикадельки, смачивая руки водой, чтобы мясо не прилипало. Нарезать лук и перец маленькими кубиками. Помидоры также порежьте на маленькие кубики.

Разогрейте на сковороде 1-2 ст. л. растительного масла, выложите фрикадельки и обжарьте их до золотистой корочки, после чего переложите в миску. В той же сковороде обжарьте овощи до размягчения периодически помешивая. Добавьте к ним томаты в соке, солье, переце и перемешайте. Убавьте огонь, выложите фрикадельки и тушите их до готовности, время от времени переворачивая.

Пока вы готовите фрикадельку, отварите пасту. Можно использовать спагетти или другие любимые макароны. Чтобы макароны не слипались, воду необходимо подсолить и добавить немного растительного масла. Отваривайте макароны в соответствии с рекомендациями на упаковке – время приготовления может варьироваться от 5 до 15 минут.

Готовую пасту разложите по тарелкам, сверху выложите фрикадельки с соусом. Посыпьте натертым сыром по желанию. Эктор использовал пармезан, но вы можете выбрать сыр по своему вкусу. Добавьте свежую зелень, такую ​​как петрушка, укроп или руккола, или украсьте блюдо зеленым луком. Вы увидите, что приготовить фрикадельку легко, а результат будет настоящим кулинарным удовольствием.

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