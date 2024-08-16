Узнайте, как подкормить тыкву, чтобы она выросла большой и сладкой, и какие удобрения обеспечат ему оптимальный рост и развитие.

Чтобы вырастить тыкву крупной и вкусной, важно заранее позаботиться о ее подкормке. Эта культура, как и ее родственники – кабачки и огурцы, требует особого внимания при выращивании.

В прошлые времена тыквы высаживали на груды перепревшего навоза, щедро подкармливая лунки для получения щедрого урожая. Сегодня же, когда гноя не так много, у садоводов есть множество других способов эффективно прикормить это растение.

Как подкормить тыкву

Первую подкормку тыквы следует провести, когда у растения появится три настоящих листа. Это поможет ему активно наращивать зеленую массу. В этот период лучше всего использовать азотные удобрения. Если тыква растет на большом участке, за 1-2 дня до дождя или полива можно рассыпать аммиачную селитру, дозировка – 200 г на 1 м². Рекомендуется разрыхлить удобрение в почве или полить его после внесения, чтобы гранулы хорошо растворились.

Простой вариант подкормки тыквы – растворить 1 столовую ложку мочевины в 10 литрах воды и полить кусты (по 1 литру раствора под растение).

Когда тыква начнет формировать плети и бутоны, нужно провести вторую подкормку. В настоящее время растение нуждается как в азоте, так и в фосфоре с калием. Эти элементы важны для формирования больших и сладких плодов. Следует помнить, что размер и вкус тыквы зависят от ее сорта. Поэтому перед посадкой следует выбрать сорта, способные накапливать максимальное количество сахара.

Для второй подкормки тыквы нужно использовать смесь фосфора, азота и калия. Это можно сделать, комбинируя различные удобрения или используя нитроаммофоску, содержащую все три элемента в легкоусвояемой форме. Лучше всего вносить нитроаммофоску в сухом виде.

Для этого на расстоянии 15 см от растения нужно выкопать небольшую канавку, насыпать горсть удобрения и закрыть землей. Отступив 10-15 см, повторить то же самое. Таким образом, питательные вещества будут поступать в почву равномерно, а корневая система тыквы будет постепенно "подбирать" их, разрастаясь в ширину по мере развития растения.

Такой подкормки тыквы хватит до конца сезона. Благодаря достаточному количеству фосфора и калия плод будет активно развиваться, достигнет сортовых размеров и накопит сухое вещество, что повлияет на его сладость. Регулярно подкармливая тыкву, вы снабдите ему все необходимые элементы для получения отличного урожая.

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