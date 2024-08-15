Осень – это важное время для садоводов, ведь работы в саду не заканчиваются даже с наступлением холодов. Одним из важнейших дел является подкормка малины и других ягодных кустов. В этой статье рассмотрим, чем подкормить малину осенью, чтобы она успешно подготовилась к зиме и порадовала вас урожаем в следующем году.

В течение лета малиновые кусты используют много питательных веществ. Осенью им необходима поддержка по восстановлению запасов. Чтобы подкормить малину, важно снабдить ее калием, азотом и фосфором. Эти элементы помогут растениям укрепиться и приготовиться к новому урожаю.

Одним из самых эффективных способов подкормки является использование древесной золы. Его можно просто рассыпать вокруг корней кустов. Древесная зола подходит для всех растений, а также содержит много полезных веществ, в том числе около 50% фосфора, что важно для роста малины.

Еще одним отличным вариантом для подкормки малины является компост или перегной. Присыпав их под кусты, вы не только снабдите растениям все необходимые элементы, но и защитите корни от холода.

В общем, малина всегда нуждается в хорошем уходе, чтобы давать богатый урожай. Поэтому каждому дачнику нужно уделять достаточно внимания для этой ягоды и не забывать регулярно ухаживать за ней.

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