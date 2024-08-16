Есть много противоречивых, совершенно разных мнений по поводу того, как и сколько нужно варить кукурузу – но по этому рецепту она всегда получается мягкой и вкусной.

Сколько на самом деле нужно варить кукурузу – об этом рассказала украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram.

"По словам популярных блогеров, время приготовления кукурузы составляет 15 минут, но каждый опытный селянин, который своими ручками воровал кукурузу на поле, знает, что молодую кукурузу надо заливать кипятком и варить минимум 40 минут и обязательно с ботвой", - шутит кулинар.

Чтобы правильно сварить кукурузу, нам понадобятся кочаны вместе с ботвой, кипяток, соль и сливочное масло.

Кукурузу зачищаем от ботвы. Складываем листья на дно кастрюли, а сверху кочаны, заливаем кукурузу кипятком и ставим вариться. Молодую кукурузу варим на умеренном огне примерно 40-60 минут. Если кукуруза старая, то ее нужно варить 1,5-2 часа.

"Важно не переварить кочаны, иначе они начнут твердеть", – отметила кулинар.

Чтобы проверить готовность кукурузы, просто отщипните несколько зернышек и попробуйте их, чтобы они были мягкими. Готовые кочаны натираем сливочным маслом, посыпаем солью – и можно наслаждаться.

Вареную кукурузу советуют хранить в воде, в которой она варилась, иначе она засохнет и станет невкусной.

Ранее Politeka рассказывала, что есть один простой лафхак, который поможет быстрее размягчить зернышки старой кукурузы – можно добавить в кастрюлю соду на кончике ножа.

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