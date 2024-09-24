Некоторые люди не могут оценить человеческую доброту, и они не могут легко терпеть то, что достается им легко.

Итак, когда дело доходит до того, чтобы быть самым неблагодарным из знаков, какие из них ранжируются?

Рейтинг самых неблагодарных знаков Зодиака составлен астрологами:

1. СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

Быть Скорпионом означает жить жизнью ожиданий... и разочарований. От вас ждут, что вы будете служить Скорпиону, в его сознании. Они считают других низшими, рожденными для служения, созданными исключительно для того, чтобы сделать жизнь Скорпиона лучше.

И поэтому, когда вы действительно попадете в эту адскую яму угождения всемогущему Скорпиону, если вы думаете, что вас оценят за ваши хлопоты, не бойтесь. Они будут полностью вас не уважать. Весь ваш тяжелый труд и усилия останутся неоцененными . Это гарантия.

2. БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Близнецы могут быть благодарны за что-то вроде подарка или вкусного обеда, но когда дело доходит до того, чтобы занять чье-то время или пространство, их не волнует, что чувствует по этому поводу другой человек.

Сделайте Близнецам небольшой подарок, и они будут благодарны, но подарите Близнецам час своего времени — времени, о котором они вас УМОЛЯЛИ, — и вы уйдете, зная, что только что отдали час своей жизни тому, кого изначально не волновало, что вы скажете.

3. ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

Дева не оценит вас или что-либо еще, потому что она не может ничего ценить. Это не в ее природе. Благодарность приходит к Деве в крошечных дозах, и это потому, что она искренне верит, что ей заслужены все прелести, которые она получает в жизни.

Все, что приходит в жизнь Девы, ожидаемо, будь то хорошее или плохое, и это оставляет им очень мало места для благодарности. Девиз Девы: «Жизнь трудна, но она лучше, когда мне не нужно быть благодарным».

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значения: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки Зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Астролог напугал прогнозом относительно войны в Украине в 2024-м: наступление на еще три области.