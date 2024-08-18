ПриватБанк сообщил об отказе в предоставлении кредитов по программе "Еселя" лицам, занимающимся туризмом, объясняя это внутренними критериями отбора.

Клиенты "ПриватБанка" жалуются на отказы в получении ипотеки по программе "Есселя". Банк объяснил детали правительственной программы кредитования.

На портале Минфин можно оставлять отзывы о работе банков. Так, стало известно, что ПриватБанк отказывает в кредитах "еселя" определенным категориям граждан.

Согласно государственной программе "еселя", военнослужащие ВСУ, правоохранители, учителя, медики и ученые могут получить кредит на жилье под 3% годовых. Однако для ветеранов, участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц и других граждан, не имеющих собственного жилья или стремящихся расширить площадь, ставка составляет 7%.

К примеру, один из клиентов из Тернополя пожаловался на отказ в предоставлении кредита, поскольку занимается туризмом. Банк аргументировал, что его внутренние правила не разрешают предоставлять кредиты людям, работающим в этой сфере.

"В тернопольском отделении нам отказали в кредите по программе "еселя", объясняя это тем, что лица, занимающиеся туризмом, не могут быть ни поручителями, ни сами получать кредит. Почему так?" – спросил клиент.

ПриватБанк отреагировал на эту жалобу, объяснив, что данный клиент не подпадает под критерии программы "Еселя".

Банк подчеркнул, что для оформления ипотеки по льготной программе могут подавать заявки только резиденты Украины в возрасте от 21 до 65 лет (на момент погашения кредита), имеющие официально подтвержденный доход и относящиеся к таким категориям граждан, утвержденным постановлением № 856:

военные;

медицинские работники;

научные работники и педагоги;

ветераны войны и их семьи;

участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны;

семьи погибших (умерших) ветеранов;

внутренне перемещенные лица и другие граждане, не имеющие собственного жилья или имеющие площадь менее 52,5 кв. метра на одного человека плюс дополнительные 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история