Вместо обычной творожной запеканки попробуйте приготовить такой пирог, в котором идеально сочетаются бисквитная основа и нежная творожная начинка.

Украинская кулинарная блогерка Valerikiry на своей странице в Instagram показала, как приготовить легкий и невероятно вкусный пирог с творожной начинкой и ягодами.

"Очень легкий пирог в приготовлении и очень нежный и вкусный. Бисквитный пышный низ и, как крем, сливочный верх. Понравится всем", – советует блогерка.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 100 г

сливочное масло – 50 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

Для творожной начинки берем:

творог – 400 г

сметана - 200 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 90 г

манная крупа – 2 ст.л.

Яйца с сахаром взбиваем до белой пышной массы (примерно три минуты). Добавляем сливочное масло комнатной температуры, соль, просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем все до однородности с помощью лопатки.

Чтобы приготовить начинку, сначала взбиваем до однородности творог со сметаной и яйцом. После этого добавляем сахар, манную крупу и перемешиваем творожную массу лопаткой.

Тесто выкладываем ровным слоем на противень, застеленный силиконизированным пергаментом.

"Покупайте именно такой, потому что другой станет частью пирога", – советует кулинар.

Сверху на тесто равномерно выкладываем творожную начинку, по желанию добавляем любимые ягоды и отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут.

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