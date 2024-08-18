Украинская кулинарная блогерка Valerikiry на своей странице в Instagram показала, как приготовить легкий и невероятно вкусный пирог с творожной начинкой и ягодами.
"Очень легкий пирог в приготовлении и очень нежный и вкусный. Бисквитный пышный низ и, как крем, сливочный верх. Понравится всем", – советует блогерка.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 100 г
- сливочное масло – 50 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – щепотка
Для творожной начинки берем:
- творог – 400 г
- сметана - 200 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 90 г
- манная крупа – 2 ст.л.
Яйца с сахаром взбиваем до белой пышной массы (примерно три минуты). Добавляем сливочное масло комнатной температуры, соль, просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем все до однородности с помощью лопатки.
Чтобы приготовить начинку, сначала взбиваем до однородности творог со сметаной и яйцом. После этого добавляем сахар, манную крупу и перемешиваем творожную массу лопаткой.
Тесто выкладываем ровным слоем на противень, застеленный силиконизированным пергаментом.
"Покупайте именно такой, потому что другой станет частью пирога", – советует кулинар.
Сверху на тесто равномерно выкладываем творожную начинку, по желанию добавляем любимые ягоды и отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут.
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