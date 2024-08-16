Если вам хочется вкусного и доступного домашнего тортика, этот рецепт – идеальный вариант, для него даже не нужна духовка.

Нежный и невероятно вкусный торт "Пломбир" можно приготовить в домашних условиях в считанные минуты – на обычной сковороде и простых ингредиентов.

Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка Valerikiry. Для теста-крошки нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 250 г

сахар – 250 г

сливочное масло – 120 г

соль - щепотка

Для крема берем:

яйца – 2 шт.

сметана 20% - 500 г

крахмал – 1 ст.л.

сахар – 120 г

ванильный сахар – 20 г

сливочное масло – 50 г

Сначала готовим тесто. Муку с сахаром, солью и холодным сливочным маслом растираем руками в крошку. Тесто-крошку обжариваем на среднем огне до золотистости (примерно 5 минут), постоянно помешивая.

Чтобы приготовить крем, сначала слегка взбиваем веничком яйца с сахаром. Добавляем сметану, соль, крахмал и ставим на плиту. Провариваем смесь, постоянно помешивая, до загущения и кипения. После этого снимаем с огня, добавляем сливочное масло, ванильный сахар и перемешиваем до однородности.

Кулинар использовала разъемную форму диаметром 20 см. Дно и бока формы застилаем фольгой или пергаментом. Теперь собираем торт: на дно насыпаем крошку, затем равномерно выкладываем слой крема и так чередуем четыре раза.

По желанию можно украсить торт "Пломбир" миндальными лепестками. Отправляем тортик на 6-8 часов в холодильник, а затем достаем из формы и можно подавать.

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