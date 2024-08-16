Нежный и невероятно вкусный торт "Пломбир" можно приготовить в домашних условиях в считанные минуты – на обычной сковороде и простых ингредиентов.
Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка Valerikiry. Для теста-крошки нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 250 г
- сахар – 250 г
- сливочное масло – 120 г
- соль - щепотка
Для крема берем:
- яйца – 2 шт.
- сметана 20% - 500 г
- крахмал – 1 ст.л.
- сахар – 120 г
- ванильный сахар – 20 г
- сливочное масло – 50 г
Сначала готовим тесто. Муку с сахаром, солью и холодным сливочным маслом растираем руками в крошку. Тесто-крошку обжариваем на среднем огне до золотистости (примерно 5 минут), постоянно помешивая.
Чтобы приготовить крем, сначала слегка взбиваем веничком яйца с сахаром. Добавляем сметану, соль, крахмал и ставим на плиту. Провариваем смесь, постоянно помешивая, до загущения и кипения. После этого снимаем с огня, добавляем сливочное масло, ванильный сахар и перемешиваем до однородности.
Кулинар использовала разъемную форму диаметром 20 см. Дно и бока формы застилаем фольгой или пергаментом. Теперь собираем торт: на дно насыпаем крошку, затем равномерно выкладываем слой крема и так чередуем четыре раза.
По желанию можно украсить торт "Пломбир" миндальными лепестками. Отправляем тортик на 6-8 часов в холодильник, а затем достаем из формы и можно подавать.
Последние новости Украины:
Идеальное сочетание: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт сочного мяса со сливами.
Не жалейте сыра: рецепт ленивого хачапури на сковороде, готовится очень быстро.
Котлеты будут вкусными и сочными: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал простой рецепт.