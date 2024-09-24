Если вы относитесь к одному из самых сложных в общении знаков зодиака, то это связано именно с этими чертами характера.

Есть некоторые сложные люди, которые никогда не бывают в хорошем настроении и всегда ищут драки.

Они просто не счастливы, если не спорят до смерти о чем-то, даже если это не в их интересах.

Сложные люди процветают в конфликтах и ​​разжигании страстей. У них могут быть моменты спокойствия, но эти холодные моменты, похоже, никогда не связаны с другими людьми.

Вот самые сложные в общении знаки зодиака, с которыми практически невозможно ужиться.

1. Водолей (20 января - 18 февраля)

Можно было бы подумать, что поскольку Водолеи так принимают других людей и их отличия, то они будут сдержанными и с ними будет легко ужиться. К сожалению, из-за их проблем с эмоциями с ними может быть очень трудно ужиться.

Трудно вести личный разговор с кем-то, когда вы не можете полностью выразить свои чувства, или они закроются. Водолеи не испытывают сочувствия к другим людям , но они все равно требуют, чтобы их близкие знали об их чувствительности.

Водолеи не будут обсуждать, что их беспокоит или почему, но будут ожидать, что вы поймете, что все, что они чувствуют, имеет первостепенное значение, даже если они отказываются об этом говорить. Вы никогда не знаете, где вы находитесь с Водолеями, и любят ли они вас или не могут выносить вашего вида.

2. Овен (21 марта - 19 апреля)

Овны веселые... пока вы следуете их примеру и удовлетворяете их требования. Их не волнует мнение других людей, и они редко задумываются о последствиях своих действий.

Пока вы не против всегда быть неправым, если вы не согласны с «всегда правым» Овном, вы можете иметь с ним дело. Однако, если вам не нравятся конфликты, риск и неоднозначный моральный кодекс, у вас могут возникнуть трудности с Овном .

3. Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы известны тем, что берут то, что хотят, когда хотят, и посылают к черту любого, кто пытается встать у них на пути. Скорпионы могут быть доминантными до крайности.

Держитесь как можно дальше от разгневанного Скорпиона, потому что когда они злятся, они набрасываются на вас страшными способами. Когда они ревнуют или обижаются, с ними нет смысла спорить.

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