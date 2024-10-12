Действительно ли астрология говорит вам что-то о вас, чего вы не знаете?

Ну, она может помочь вам лучше осознать свои черты личности и оценить определенные характеристики вашего знака зодиака.

Допустим, вы относитесь к одному из спокойных знаков зодиака. Вы не выходите из себя и склонны выжидать момент, чтобы отреагировать; даже тогда вы обычно реагируете спокойно.

Люди не чувствуют, что должны следить за своим поведением рядом с вами.

1. Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы стараются не реагировать, не выждав момент, потому что они не хотят усугублять ситуацию и ненавидят конфликты.

Их представление о хорошем времени не в том, чтобы взять плохую ситуацию и сделать ее еще хуже. Им не нужно, чтобы все было слишком, чтобы наслаждаться ею.

Весы находят время, чтобы наслаждаться простыми радостями жизни, и они пытаются искать хорошее во всем. Когда вы способны легко находить счастье, вы можете расслабиться и позволить жизни идти своим чередом, не нуждаясь в огромной реакции в качестве подтверждения.

2. Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы стараются избегать чувства подавленности, поскольку это вызывает у них сильный стресс.

Они не перегружают себя и не заполняют свои календари, так что они всегда истощены. Они очень чувствительны и, кажется, интуитивно знают, что людям от них нужно.

Рыбы, как правило, бескорыстны, поэтому они не будут слишком бурно реагировать на что-то, чтобы просто выпустить пар. Они предпочтут остаться в стороне и предложить поддержку, вместо того, чтобы все ухудшить своей реакцией.

3. Телец (20 апреля - 20 мая)

Телец не импульсивен и должен обдумать ситуацию, прежде чем реагировать.

Если что-то происходит и Телец испытывает искушение не думать, а просто реагировать, он останавливает себя. Он знает, что у него вспыльчивый характер, и если бы он действовал необдуманно, он бы только все усугубил.

Нерациональный бык — не тот, кого вы хотите видеть в кризисные времена. Телец знает, что большинство ситуаций не улучшаются немедленным эмоциональным ответом, и что рациональное мышление — это способ помочь.

4. Водолей (20 января - 18 февраля)

Вот в чем особенность Водолеев: они чувствуют себя комфортно такими, какие они есть, и им не нужно постоянно что-то доказывать.

Если Водолеи чувствуют, что кто-то говорит о них плохо или каким-то образом им угрожает, им не нужно немедленно исправлять ситуацию или «преподать им урок». Эти люди умеют отпускать ситуацию.

Хотя они, возможно, не самые удобные люди, когда дело доходит до разговоров о своих чувствах, это не значит, что у них их нет; они просто держат их при себе, пока не наступит подходящее время. Если кто-то находится в середине обостряющегося спора, Водолей попытается его успокоить.

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