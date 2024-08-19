В Закарпатье суд признал мобилизацию мужчины с бронированием законной из-за отсутствия документов, подтверждающих его право на отсрочку.

В Закарпатье мужчина, который имел бронирование от мобилизации, был мобилизован при попытке выезда за границу 8 февраля 2024 года. После задержания на границе его доставили в военкомат, где он прошел медицинскую комиссию и был направлен в воинскую часть. Об этом пишет 24 канал.

Мужчина подал иск в суд, требуя отменить мобилизационное распоряжение, однако Закарпатский окружной административный суд 16 мая 2024 не удовлетворил его требования. Суд указал на то, что мужчина не уведомил военные органы о наличии бронирования и не предоставил никаких документов, подтверждающих это.

Юрист Андрей Ракущинец объяснил, что исключение из военного учета в мирное время не равнозначно исключению в условиях войны. Он также отметил, что мужчина не принял меры для сообщения о своей отсрочке, а сам иск был неправильно сформулирован.

"Это решение суда не создает прецедентов, но согласуется с общей судебной практикой. Истец должен доказывать свою правоту", - добавил юрист. Он также отметил, что недостаточная документальная подготовка со стороны мужчины стала причиной проблем, уже частично устраненных благодаря изменениям в процедуре бронирования.

Ранее Politeka также писала о том, что Яворивский районный суд приговорил уроженца Ивано-Франковска Андрея Р. к 5 годам и 1 месяцу тюремного заключения за самовольное уход воинской части.

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