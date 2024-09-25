Естественно, когда дело доходит до полной эгоцентричности, астрология может показать, какие знаки зодиака самые высокомерные и некоторые более эгоцентричны, чем другие.

Любить себя, ценить свои сильные стороны и праздновать победы — все это хорошо, но не делайте этого в ущерб другим.

Каждый достоин внимания и возможности сиять. Если вы всегда будете солнцем, вы навсегда затмите чье-то сияние.

1. Лев (23 июля - 22 августа)

Что ж, неудивительно, что Львы оказались наверху списка.

Конечно, они самодовольны, эгоцентричны и иногда откровенно тщеславны, но это обычно оправдано. Если бы они не были такими харизматичными существами, у них не было бы так много последователей, друзей и сторонников.

Эго Льва настолько велико, что оно может стать препятствием на пути к успеху. Как только у них в голове появляется идея, их трудно заставить изменить свое мнение; они думают, что они правы во всем.

Самая главная причина, по которой они так зазнаются, — это их высокомерие; они не просто думают, что они такие, они это знают .

2. Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Одна из причин, по которой Стрельцы хотят увидеть мир, заключается в том, что они убеждены, что он вращается вокруг них.

Стрельцы — обаятельные, любознательные и оптимистичные люди; однако сложность заключается в том, что они считают, что их привлекательность должна компенсировать их не слишком привлекательные качества, такие как эгоцентризм и тщеславие.

Они думают, что все должны использовать их в качестве примера, и они не понимают, когда люди отклоняются. Стрелец совершенно счастлив, проповедуя свои теории (обо всем), потому что он уверен, что все вокруг очарованы ими.

3. Телец (20 апреля - 20 мая)

Телец не верит в компромисс. Почему они должны? Они считают, что они всегда правы.

Они потакают своим желаниям до такой степени, что совершенно не замечают нужды и чувства других людей. Их проблемы важнее проблем всех остальных и всегда должны решаться в первую очередь, и если это означает, что проблемы других людей остаются без внимания, значит, так оно и есть.

Тельцы могут быть настолько эгоцентричными, что могут казаться другим людям черствыми и бесчувственными. Они заботятся, просто они наверху списка.

4. Овен (21 марта - 19 апреля)

Овну очень трудно принимать во внимание другого человека.

Не то чтобы им было все равно, просто у них не так много пропускной способности, чтобы справляться с эмоциями и вещами, поэтому они кажутся бесчувственными. Они слишком заняты, чтобы заботиться о других людях, и они не очень хорошо чувствуют, когда другой человек нуждается.

Если попросить о помощи напрямую, Овен тут как тут, но вам придется объяснить ему все подробно. Если вы сложите нетерпение Овна с его эгоистичным отношением, вы поймете, почему они могут показаться высокомерными.

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