В 2024 году безработные матери в Украине получат декретные выплаты в размере 730 гривен, а также финансовую помощь при рождении ребенка и возможность получения "Упаковка малыша".

Поддержка для женщин в период беременности и родов чрезвычайно важна. Далее рассмотрим, какие декретные выплаты могут получить неработающие матери.

Декретные выплаты для неработающих матерей в 2024 году

Согласно данным бухгалтера Елены Панченко, женщины, не имеющие работы и не состоящие на учете в Центре занятости, будут получать декретные выплаты в размере 25% от прожиточного минимума. С 1 января 2024 года прожиточный минимум составляет 2920 гривен, поэтому декретные выплаты составят 730 гривен.

Эксперт отмечает, что у каждой женщины в Украине есть право на декретные выплаты. Однако продолжительность этих выплат зависит от количества ожидаемых детей.

Обратите внимание! Право на дородовые выплаты определяется Законом Украины "О государственной помощи семьям с детьми" и пунктом 3 Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.

Если женщина ждет одного ребенка, декретный отпуск будет длиться 126 календарных дней: 70 дней до родов и 56 дней после.

В случае двух или более детей отпуск составит 140 дней, распределенных по 70 дней до и после родов.

Также обратите внимание, что женщины, зарегистрированные в Центре занятости, получают пособие в соответствии со стандартами выплат по безработице.

Есть ли финансовая помощь при рождении ребенка?

После рождения ребенка выплачивается 41280 гривен, но эти средства не поступают сразу. Кроме того, в течение 30 дней после рождения малыша можно получить "Упаковку малыша", который предоставляется как в денежной, так и в натуральной форме.

Источник: Факты

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история