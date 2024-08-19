Прокуратура Каменец-Подольской окружной прокуратуры направила в суд обвинительный акт против 37-летнего жителя Каменец-Подольского по факту кражи, проведения финансовых операций с денежными средствами, полученными преступным путем, а также несанкционированного вмешательства в работу информационных систем (ч. 4 ст. .185, ч. 1 ст.
Установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина воспользовался мобильным телефоном военнослужащего ВСУ и, подсмотрев пароль к Приват24, изменил его.
Без ведома потерпевшего он опрокинул на свою карточку 5 тысяч гривен, а во избежание подозрений удалил приложение. Угнанные деньги потратил на собственные нужды.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводили следователи Каменец-Подольского районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области.
Примечание
Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Ранее Politeka также писала о том, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении заместителю командира воинской части из Одесской области. Он подозревается в причастности к организации уклонения отдельных военнослужащих от выполнения службы. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.
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