В Минобороны разъяснили, как военнослужащие могут оформить доверенности и завещания в условиях военного положения, разрешая их удостоверение командирами подразделений.

Оформление доверенности или завещания, подтверждающих волеизъявление военнослужащего, в условиях военного положения требует специальных процедур. В случае невозможности обращения к нотариусу, документы военных могут быть заверены командирами подразделений.

Об этом 10 августа сообщил Александр Пашинин, заместитель начальника управления по соблюдению прав военнослужащих Минобороны.

Проблемы с нотариальными действиями в военных

Во время военного положения Минобороны столкнулось с проблемой нехватки знаний и навыков у командиров по заверению доверенностей.

"Мы обнаружили, что военнослужащим нужен документ, удостоверяющий их волеизъявление, оформленный командиром. Это требует обучения командиров и определенных ими лиц основам нотариальной деятельности", - отметили в Минобороны.

Александр Пашинин подчеркнул, что неопытность командиров в таких вопросах понятна, ведь нотариальному искусству учат годами на юридических факультетах и ​​практикуют это во время работы.

"Случаи, когда командир неправильно оформляет документы, приводят к судебным разбирательствам, поскольку волеизъявление военнослужащего не реализуется должным образом. Это не вина командиров, а следствие отсутствия соответствующей подготовки", - подчеркнул Пашинин.

Минобороны организовало курсы для командиров и уполномоченных лиц, где их обучают основам нотариальной деятельности и особенностям удостоверения доверенностей и завещаний в условиях военного положения.

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