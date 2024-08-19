Суд на Волыни оштрафовал депутата сельсовета на 42500 грн за вымогание 800 евро за отсрочку от военной службы.

На Волыни суд назначил штраф в размере 42500 грн депутату сельского совета, который требовал 800 евро за предоставление отсрочки от военной службы. Иваничевский районный суд рассмотрел дело №156/896/24 и вынес соответствующий приговор. Об этом пишет Судебно-юридическая газета .

Депутат Поромовского сельского совета пообещал знакомому организовать отсрочку от призыва во время мобилизации за 800 евро. В марте 2024 года к депутату обратился мужчина призывного возраста, который нуждался в консультации по военной службе и прохождению медицинской комиссии. Во время встречи в баре чиновник заявил, что имеет связи, которые помогут решить вопрос с отсрочкой, и потребовал за это взятку.

16 марта депутат получил 300 евро аванса, после чего его задержали правоохранители. Обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.

Суд признал депутата виновным по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины и назначил ему штраф в размере 42500 грн. Приговор можно оспорить в апелляционном суде.

Ранее Politeka также писала о том, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении заместителю командира воинской части из Одесской области. Он подозревается в причастности к организации уклонения отдельных военнослужащих от выполнения службы. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

Фигурант вместе с еще не установленными союзниками организовал схему, в рамках которой некоторые военнослужащие части фактически оставались дома, но официально числились на службе и получали денежное довольствие.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история