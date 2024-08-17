В Тернополе работник ТЦК был задержан за взятку в 5 тысяч долларов за помощь уклоняющимся избежать мобилизации.

В Тернополе работник ТЦК организовал бизнес на уклонистах за доллары. Полиция и контрразведка Службы безопасности Украины задержали сотрудника областного ТЦК СП, который за 5 тысяч долларов помогал военнообязанным избегать мобилизации.

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко. Он отметил, что правоохранители задержали правонарушителя "на горячем" после получения денег.

"Обнаружен еще один коррумпированный работник ТЦК, который требовал 5 тысяч долларов у военнообязанных. За эту сумму он обещал помочь избежать службы в армии и штрафов за несвоевременное обновление учетных данных. Задержание произошло после передачи средств", — отметил Зюбаненко. В Тернопольском ОТЦК СП отреагировали на арест сотрудника, заверив, что продолжат бороться с коррупцией и взяточничеством в своих структурах.

"Мы очищаем свои ряды от тех, кто своими действиями вредит имиджу ВСУ", - подчеркнули военные комиссары.

Ранее Politeka также писала о том, что пограничники Чопского отряда задержали гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Задержанный депутат подозревается в содействии вооруженной российской агрессии.

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