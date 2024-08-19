Украинцы со средней зарплатой могут ожидать пенсию в 5 401,5 грн. при наличии 35 лет стажа, что является результатом последних изменений в пенсионной системе.

В Украине, если ты получаешь среднюю зарплату, твоя пенсия может составить около 5401,5 грн. Но чтобы получить такую ​​сумму нужно иметь 35 лет трудового стажа.

Как отмечает OBOZ.UA , размер пенсии зависит от двух основных вещей: сколько ты работал и сколько зарабатывал. Чем больше стажа и выше зарплата, тем больше будет твоя пенсия.

Расчет пенсии производят так: берут среднюю зарплату за последние три года, умножают на то, сколько ты зарабатывал по сравнению со средней зарплатой, на количество лет стажа и на 1%. Следовательно, это и будет твоя пенсия.

Средняя пенсия в Украине за последние три месяца выросла на 73 грн. и теперь составляет 5816 грн. В январе 2024 г. она была 5385 грн. Если сравнить с началом войны, то пенсия выросла с 3991 до 5816 грн., то есть на 45,7%. Но инфляция за это время составила 35,5%, потому повышение пенсии не совсем покрывает рост цен.

Не забывайте о минимальной пенсии: с января 2022 года она выросла с 1934 до 2361 грн - на 22%. Но даже этого повышения недостаточно, чтобы компенсировать инфляцию, и людям, получающим минимальные выплаты, стало еще труднее.

Ранее Politeka также писала о том, что пограничники Чопского отряда задержали гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Задержанный депутат подозревается в содействии вооруженной российской агрессии.

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