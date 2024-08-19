В Хмельнитчине бухгалтер исправительной колонии подозревается в служебном подлоге и уклонении от уплаты единого взноса на сумму более 1,5 млн грн.

На Хмельнитчине бухгалтер исправительной колонии подозревается в неуплате 1,5 млн грн страхового взноса. По информации следствия, она подделала ежемесячные отчеты о начисленной заработной плате и едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом пишет Судебно-юридическая газета .

Главному бухгалтеру исправительной колонии объявили подозрение в умышленном уклонении от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на сумму более 1,5 млн. грн., сообщает областная прокуратура.

Установлено, что женщина намеренно занижала данные в отчетах, что привело к недоплате единого взноса. В ходе расследования удалось обеспечить погашение задолженности учреждения.

Ей инкриминируют умышленное уклонение от уплаты единого взноса, а также служебный подлог.

Ранее Politeka также писала о том, что пограничники Чопского отряда задержали гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Задержанный депутат подозревается в содействии вооруженной российской агрессии.

Он был обнаружен пограничным нарядом отдела "Большой Березный" во время патрулирования на несколько сотен метров от государственной границы. Лицо, пытавшееся пройти в направлении Словакии, остановили возле заградительного забора.

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