Новые правила от Пенсионного фонда Украины упростят предоставление информации для назначения жилищных субсидий, облегчая взаимодействие между управителями многоквартирных домов и ОСМД.

Правительство Украины утвердило изменения в порядок предоставления данных для назначения жилищных субсидий и льгот. Цель нововведений — упростить процесс обмена информацией между управляющими многоквартирными домами, объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ. Что именно изменилось

Согласно новым правилам, управляющие и ОСМД обязаны единовременно передать Пенсионному фонду данные об адресах обслуживания и размерах взносов.

"Для назначения льгот и жилищных субсидий в рамках экспериментального проекта, управляющие многоквартирных домов и ОСМД должны единовременно предоставить в ПФУ информацию об адресах обслуживания и размерах взносов", - говорится в сообщении.

В случае назначения жилищных субсидий по стандартной процедуре, управляющие и ОСМД должны предоставлять информацию о взносах и платежах на содержание многоквартирного дома, а также о наличии задолженности по таким платежам (если она превышает три месяца) по запросу ПФУ во время каждого рассмотрения субсидии. Это касается также случаев, когда заявление на субсидию не было подано лично.

Кроме того, управляющие и ОСМД должны сообщать об изменениях в стоимости услуг, размерах взносов и формах управления многоквартирным домом.

Отказ в назначении субсидий и льгот из-за предоставления информации в бумажном формате или отсутствия регистрации в электронном кабинете на вебпортале ПФУ запрещается.

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