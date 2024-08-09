Медиум Анна Атаманова рассказала, как дальше будут развиваться события в Курской области и будут ли россияне мстить за то, как успешно ВСУ прорвали фронт.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Эксперты говорят, что, если бы не эта ситуация в Курске, было бы очень сильное наступление на Сумщине, о котором говорил Буданов в начале лета. На Сумщине мог быть сценарий Волчанска повторен. Правда ли это?

Я еще говорила где-то месяца 4 назад в своих предвидениях, что на Сумскую область готовится, но это будет обман для того, чтобы пойти с другой стороны. Действительно они как бы запускают такую ​​пушку, что хотят атаковать, активно наступать, и нас отвлекают. Это будут очень хитрые стратегии, Донецкое направление больше сейчас и потихоньку будут наступать больше на Харьков, Харьковщину.

Вообще этот месяц нужно быть очень нашим военным бдительным, потому что они выжидают слабые моменты и отвлекают, вот активно обстреливают одну область, а наступать могут совсем на другую. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя.

Можем ли мы посмотреть, как дальше там (ред. – на Курщине) будет разворачиваться ситуация?

Еще больше пойдут вперед, там будет применена сила, я вижу, но сильно не будут бросать туда военных.

И снова жертвы детей, под угрозой дети, поэтому могут отомстить, попадать по детским учреждениям, больницам, так что нужно быть очень осторожными. Больницы, медучреждения, обязательно следить за ракетным обстрелом.

Не хочу заранее говорить полностью, что я вижу, чтобы не навредить, но я вижу, что там будет все активно происходить с нашей стороны.

Как сообщала Politeka, Атаманова предупредила об обстрелах Харьковской и других областей Украины.

Также Politeka писала о том, что Романова назвала самые разрушительные даты августа.