Житель Ужгорода осудили за незаконное получение 350 тыс. грн социальной помощи

Закарпатка, получавшая социальные выплаты как мать-одиночка, на самом деле проживала с мужем в гражданском браке. Ужгородский горрайонный суд признал Чиллу Форкош виновной в мошенничестве, в результате которого она незаконно получила 350 тыс. грн социальной помощи, заявив о своей одиночестве. Суд назначил ей два года лишения свободы, однако освободил от реального отбывания наказания на годовой испытательный срок. Закарпатка также обязана вернуть незаконно полученные денежные средства.

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Приговор, обнародованный в судебном реестре в конце июля 2024 года, указывает, что Чилла Форкош не уведомила управление социальной защиты о том, что живет с отцом своих детей в гражданском браке и ведет с ним совместное хозяйство. Таким образом, она не имела права на получение социальной помощи как мать-одиночка.

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Уголовное дело против Чилли Форкош было возбуждено полицией по факту мошенничества. Обвиняемая заключила соглашение о признании вины с прокурором. Судья Андрей Иванов, рассмотрев дело, признал его виновным в совершении уголовного преступления. Приговор можно оспорить.

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