Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении бывшему руководителю Хмельницкого областного Госгеокадастра за незаконное выделение 70 гектаров земель на сумму более 3,5 млн. грн.

В Хмельницкой области Государственное бюро расследований выявило новые факты махинаций с землей, в которых фигурирует бывший руководитель областного Госгеокадастра. Подозрения выдвинуты экс-начальнику Главного управления Госгеокадастра Хмельницкой области и его заместителю за незаконное выделение 70 гектаров земель.

Напомним, что этот чиновник уже предстает перед судом за подобное преступление. В июле 2023 года на основе материалов ДБР в суд были переданы обвинения за сделки с землями Китайгородского и Староушицкого поселковых советов Каменец-Подольского района.

В процессе расследования выяснилось, что дело не закончилось. Во время своей работы в должности он в сговоре с начальником управления землеустройства незаконно передал земли Миролюбненского территориального общества Староконстантиновского района подставным лицам. В общей сложности речь идет о 70 гектарах, рыночная стоимость которых превышает 3,5 млн грн.

Согласно предварительной схеме, после получения необходимых документов граждане переписывали право собственности на одно конкретное физическое лицо.

В настоящее время рассматривается вопрос об аресте этих участков и их возвращении в собственность общины.

ДБР принимает меры по возмещению ущерба, нанесенного государству должностными лицами.

Чиновникам предъявлено подозрение за злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Согласно санкции статьи, им грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

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