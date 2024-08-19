В 2024 году украинцы могут докупить страховой стаж для ухода на пенсию, если у них недостаточно наработанных лет.

Чтобы выйти на пенсию, каждому украинцу необходимо соответствующее количество страхового стажа. Об этом говорится на Правительственном портале . Однако иногда происходит так, что его не хватает.

Что делать, если стажа недостаточно?

Если у вас недостаточно страхового стажа, вы можете докупить его. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Покупать стаж можно начиная с 16 лет как для себя, так и для других лиц. Стоимость за полный месяц стажа составляет 1760 гривен, что соответствует минимальному страховому взносу.

Обратите внимание! Один год стажа стоит 21120 гривен. Размер и частоту взносов можно определить самостоятельно.

Какой стаж нужен в 2024 году:

Для выхода на пенсию в 60 лет – 31 год стажа;

В 63 года – 21 год стажа;

В 65 лет – 15 лет стажа.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги, но он не включает услуги по электроснабжению, водоснабжению и водоотводу. В некоторых областях Украины постепенно пересматривают тарифы на ЖКУ. Кроме того, цена сменится на обслуживание многоквартирных домов.

Кроме того, Politeka писала о том, что размер собственной пенсии может изменить каждый украинец. В Пенсионном фонде Украины напомнили, как это можно сделать.

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