Ведическая астрологиня Инна Гнатюк сделала прогноз на август и сообщила, что это время, когда нужно приостановиться и сосредоточиться на себе, в предыдущих делах, на ошибках.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

С 16 июля на полгода у нас темное время суток, когда полубоги, скажем так, высшие силы засыпают, и мы остаемся без их поддержки. Простыми словами по энергиям – Солнце идет на убыль. Мы очень зависим от фаз солнца, от фаз луны, потому и наша энергия уменьшается. Выходит, что в этот период мы должны как-то немного замедляться.

Плюс Сатурн пошел в ретроград с 29 июня по 11 ноября. Мы набирали мощь, набирали силу, разгонялись, действовали, а тут надо замедляться, а мы никак этого не можем сделать, и разные получаются стрессовые ситуации.

Сейчас еще Меркурий тоже пойдет в ретроград. Две ретроградные планеты, то есть не время гнаться вперед за чем-то, что-то открывать, что-то начинать. Концентрация больше на себе, на делах, которые мы не решили. Нас будут возвращать в те дела, как котика, где мы навредили, будут тыкать мордашкой.

В частности, это в плане государства, военной ситуации. Где-то возвращение к тому, что мы не доделали, где наши косячки. Уже нам показали, как в Тернополе нечестно ТЦК поступало, уже есть такие вот обнаружения, уже нам показало, с чем нам придется разбираться на том ретрограде Сатурна. То есть как-то замедляемся, можно помедитировать, обращаться к каким-то специалистам, чтобы где-то их немного направили, или к своей интуиции, где-то в глубину себя.

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