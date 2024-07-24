Важна аэроразведка, которая должна отслеживать отвалы земли, так как большой объем земли невозможно спрятать.

Новый тип войны перенимают россияне у Северной Кореи, о чем рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов. Эти изменения могут включать так называемую "тоннельную войну", представляющую собой серьезную опасность.

В таких подкопах не произойдет обвалов, если артиллерийский снаряд не пробьет их и не взорвется внутри тоннеля. Жданов указал на исторический пример, когда США допустили ошибку в планировании поражения северокорейских войск. Американцы сделали ставку на авиацию, в то время как северокорейцы использовали подземные тоннели, что сделало авиацию бесполезной.

"Такой сценарий может стать вызовом для украинских сил обороны. Войска, укрытые под землей, имеют преимущество. Для борьбы с этим нужно усилить разведку, возможно, разработать специальные эхолоты для выявления пустот под землей" - делится эксперт.

Также важна аэроразведка, которая должна отслеживать отвалы земли, так как большой объем земли невозможно спрятать.

Ранее эксперт поделился, оккупанты ведут наступление в направлении Крахмальное — Песчаное, стремясь захватить село Колесниковка, а также пытаются расширить свои позиции в районе Берестового. Кроме того, противник действует южнее Ольшаны, продвигаясь к дороге Купянск — Сватово.

Сейчас враг собирается реализовать план оперативно-тактической наступательной операции, целью которой является выход российских войск к реке Оскол.

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