Известная кулинар рассказала оригинальный рецепт необыкновенно вкусной маринованной капусты, которая порадует и удивит всех, кто соберется за столом.

Сезон овощей в разгаре, так что можно готовить, экспериментировать и мариновать!

Новым рецептом закуски, а именно – маринованной цветной капусты поделилась и известная фудблогер Татьяна Акопян.

«Замаринуем быстро и вкусно цветную капусту!», - предложила кулинар на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты для маринования нужны: капуста -800 гр, перец болгарский - 1 шт, морковь -1 шт, перец острый - 1 шт( по вкусу), 5 зуб чеснока, зелень по вкусу, а также для маринада (на 1 литр воды) 2 ст л соль, 4 ст л сахар, 2 лавр листа, 10 шт перец черный горошек, 50 мл уксус 9%, 50 мл масло.

Маринованная капуста, оригинальный рецепт.

Ход приготовления маринованной капусты:

Цветную капусту разделяем на маленькие соцветия – так они быстрее замаринуются и удобнее будет пробовать.

Доводим капусту до кипения и варим не больше минуты.

Следующий шаг – морковь лучше натереть, как по-корейски, перец мелко нарезаем, добавим зелень и острый перец по вкусу.

Маринованная капуста, оригинальный рецепт.

Выжимаем через пресс 5 зубчиков чеснока. Теперь готовим маринад: в литр воды, в которой варилась капуста, добавляем соль, перец горошком, лавровые листья, сахар, уксус и растительное масло. Доводим маринад до кипения и заливаем салат.

"Маринад должен полностью покрывать капусту", - рассказала Татьяна.

Хорошо перемешиваем все ингредиенты и оставляем до полного охлаждения.

«То есть, через пару часов вкусная капуста готова. Выходит в меру соленая и кислая», отметила кулинар.

Последние новости Украины:

Такие кабачки просто объедение: победительница "Мастер Шеф" поделилась новым летним рецептом.

Как быстро замариновать лук: шеф-повар дал рецепт универсальной закуски.

Быстрые маринованные огурцы: рецепт, который следует попробовать.