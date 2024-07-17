Запеканка – это еще одно вкусное, сочное и по-настоящему летнее блюдо, которое можно приготовить в разгар сезона кабачков.

Готовится такая кабачковая запеканка с фаршем и получается настолько вкусной, что понравится всем – и членам семьи, и гостям.

Ингредиенты для кабачковой запеканки, рецептом которой поделилась фудблогер Натали, нужны следующие: 300 г куриного фарша, 2 средних или 1 большой кабачок (примерно 500 г), 1 морковь, 2 яйца, 2 зубчика чеснока, зелень, 1 помидор, 100 , соль и перец по вкусу.

Ход приготовления кабачковой запеканки следующий: кабачок следует натереть на большой терке, подсолить и отжать лишнюю влагу.

Следующий шаг – в отдельной миске соединяем куриный фарш, натертый и отжатый кабачок, натертую на мелкой терке морковь, чеснок, зелень, яйца и специи – все перемешиваем.

Рецепт кабачковой запеканки.

Форму для запекания смазываем маслом и посыпаем мукой/панировочными сухарями.

Теперь выкладываем в форму кабачково-мясной фарш, разравниваем и сверху добавляем кольца помидоров.

Запекаем кабачковую запеканку при температуре 180С примерно 45-50 мин.

«За 10-15 мин до конца приготовления посыпаем натертым сыром и допекаем до румяной корочки», - советует фудблогер.

Также Наталья заверила, что 40-45 минут в духовке для этой запеканки «именно то, что нужно».

«Чтобы все ингредиенты успели приготовиться и «подружиться» между собой, но в любом случае ориентируйтесь на свою духовку и состояние блюда», - советует кулинар.

Некоторым рецепт кабачковой запеканки понравился настолько, что стал любимым.

«Спасибо за легкий в приготовлении и вкусный рецепт запеканки!»,

«Сегодня приготовила запеканку по этому рецепту, и я в восторге! Блюдо получилось невероятно вкусным, ароматным и аппетитным. Инструкции были очень ясны, и процесс приготовления не занял много времени. Особенно понравилось, что запеканка получилась нежной и сочной. Это будет одним из моих любимых рецептов для семейных ужинов. Спасибо за отличный рецепт, обязательно буду готовить снова»,

«На лето то, что нужно».

Рецепт кабачковой запеканки.

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