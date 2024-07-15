Торецк стал приоритетной целью для российского командования. В последние недели российские оккупанты активизировали свои действия на Донбассе, особенно в районе города Торецк.



Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан поделился, что последние доступные в сети кадры показывают, российские силы недавно продвинулись вдоль улицы Первомайской в районе Железного, что находится юго-восточнее Торецка.

"Украинские военные продолжают вести ожесточенные бои в окрестностях города, удерживая позиции в Донецкой области. Однако непосредственно в самом Торецке российских оккупантов нет. Российские войска стремятся разрушить город, активно используя авиацию для запуска управляемых авиабомб и неуправляемых авиаракет" - делится эксперт.

Несмотря на огромные потери, как в личном составе, так и в технике, российская армия постоянно подтягивает резервы, не учитывая свои значительные потери. Бои за Торецк продолжаются каждый день, демонстрируя ожесточенность и интенсивность боевых действий в этом регионе.

Также ранее эксперт поделился, в условиях современной войны единственный механизм уничтожения укрепрайонов противника – это свободно падающие или планирующие авиабомбы.

Эксперт подчеркнул, что прорывов и серьезного продвижения у оккупантов не получается, но в режиме тотального уничтожения наших укрепрайонов они медленно, с очень большими потерями, но продвигаются.

Последние новости Украины:

Наступление рф на Торецк: чем может обернуться потеря укрепрайона ВСУ.

Войска рф прорываются к Угледару.

Встречные бои в Харьковской области: военный эксперт объяснил, что задумали оккупанты.