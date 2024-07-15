На Харьковщине российские войска угодили в собственноручно подготовленную ловушку и понесли серьезные потери. Военный эксперт и летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал ситуацию на фронте и объяснил, почему враг понес такие значительные потери.

Россия потеряла 91% личного состава штурмовых подразделений, которые атаковали украинские позиции в районе Волчанска. Свитан связывает эти потери с тем, что россияне бросают на фронт неподготовленных рекрутов.

"Выживаемость таких солдат составляет лишь 10%, что является стандартным показателем в условиях отсутствия отбора. Если в бой идут профессионально подготовленные солдаты, они выполняют задачи на 100%, в противном случае активируется механизм естественного отбора" - заметил эксперт.

Он заключил, российские войска на Харьковщине оказались в ресурсной ловушке, когда сил и средств недостаточно для выполнения задач. Используя тактику "мясных штурмов", они теряют огромное количество людей, не достигая поставленных целей.

Также ранее Свитан поделился, теперь оккупанты запускают дроны-разведчики без сигнала GPS, а включается этот сигнал непосредственно над объектом, который враг планирует разведывать и нанести туда уже удар Искандером.

По словам эксперта, когда БПЛА выходит на цель, дальше проводит доразведку, корректировку огня и подтверждение, если заходят ракеты.

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