Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 16 июня с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 16 июня.

В этот день ожидается так много позитива, особенно если вы любите помогать другим, жертвовать на благотворительность, жертвовать время или ресурсы или цените любовь хорошего друга.

Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 16 июня:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая.

О, нет! Вы были готовы начать, но теперь вас просят подождать. Трудно быть амбициозным, когда знаешь, что есть вещи, которых хочешь достичь прямо сейчас.

Но подожди, Овен. Что ты будешь делать со всем этим временем? Лучше всего проверить свои планы, чтобы увидеть, как они совпадают.

Дважды проверьте, что вы готовитесь сделать, чтобы у вас все было готово, когда придет время снова взяться за работу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Лучший способ заработать больше денег — сохранить заработанное. Постарайтесь не нажимать кнопку «Купить», когда видите в социальных сетях что-то, что вам нравится.

Это так заманчиво, когда ты прокручиваешь свою страницу, Телец, и замечаешь рекламу, показывающую тебе сделку, перед которой ты не можешь устоять. Просто пройди мимо него, Телец.

Вы можете перерасходовать в этом месяце. Это ужасное чувство, когда вы получаете счет по кредитной карте и превысили бюджет на этот месяц.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Вы собираетесь куда-то. Ваша любопытная натура делает вас амбициозными, Близнецы. Когда вы что-то начинаете, вы прыгаете обеими ногами.

Вас не волнует, сколько времени вам понадобится, чтобы сделать то, что вы задумали.

Важно то, что вы воплощаете мечту в реальность, то есть до тех пор, пока не потеряете интерес. Затем пришло время перейти к следующей вещи, которая блестит и сияет.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Справедливость

Не волнуйся. Ты хочешь быть на правильной стороне кармы, Рак, но это так расстраивает, когда ты видишь, как плохим людям сходит с рук то, что им не следует, в то время как ты стараешься изо всех сил, а с тобой обращаются несправедливо.

Вселенная не всегда имеет смысл. Иногда кажется, что законы жизни перевернуты с ног на голову.

Этот период времени кажется запутанным, но не позволяйте сегодняшнему дню потерять надежду на завтрашний день. Карма догонит и сравняет счет.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Успокойся, Лев. Вы хотите защитить своих близких, но вам нужно отпустить ситуацию, чтобы удержаться.

Людям не нравится чувствовать, что кто-то пытается их контролировать, даже если это из любви.

Не поддавайтесь желанию стать тем другом, который слишком обеспокоен.

Позвольте другим учиться тому, что они могут, на собственном опыте, если вас не попросят поступить иначе.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая.

Пора сделать шаг назад, Дева. Ты сжигаешь себя.

Вы вкладываете все эти усилия и энергию каждый день, но вам нужно сделать перерыв. Важно не работать 24/7.

Ваш разум, тело и дух жаждут возможности расслабиться и отдохнуть.

Разрешите себе отложить работу до завтра или даже до выходных.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Когда люди окружают вас, Весы, вы чувствуете себя как дома.

В вашей природе есть что-то такое, что приносит ощущение расслабления и снятия стресса.

От друзей до коллег, просто быть рядом с вами достаточно, чтобы мир чувствовал себя хорошо.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Наденьте шапку мышления, Скорпион, пришло время принимать важные решения.

У вас есть две вещи, которые вам нужно решить для себя.

Один вам нравится, но, возможно, вам не хватает чего-то важного, чего вы хотите.

Другой вариант не кажется вам лучшим выбором, но логически он имеет смысл.

Что бы вы ни решили сделать, будьте уверены, что вы довольны своим выбором.

Отсутствие мира в вашем сердце не может означать, что вы сделали неправильный выбор, поэтому обязательно слушайте и свое сердце.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Паж Пентаклей.

Жизнь изменилась после , и часть вас готова к тому, чтобы все вернулось на круги своя, но на это уходит много времени.

Возможно, вам придется взять на себя ответственность за свою жизнь и спланировать все с друзьями и семьей.

Инициируйте то, что хотите, и посмотрите, кто решит присоединиться к вам, чтобы немного развлечься.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

На этой неделе ваше эго пострадают. Вы проделали прекрасную работу, и другие это заметили. Приготовьтесь услышать похвалу.

Не игнорируйте комплимент, Козерог. Приятно сказать вам, насколько хорошо у вас дела и что вы меняете ситуацию.

Людям нравится видеть, как вы добиваетесь успеха и сияете в работе, которую делаете хорошо.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая.

Вам нужно замедлиться и сбросить темп. У тебя слишком много дел происходит одновременно, Водолей.

Это здорово – диверсифицироваться и иметь множество интересов, но вы не хотите распыляться, поэтому думайте, что вам не хватает развлечений, когда вы не на работе.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая.

Некоторые люди могут быть такими нереалистичными. Они хотят чего-то, но не желают делать все возможное, чтобы получить это.

Вы не сможете улучшить ситуацию, подарив что-то, чтобы избежать разочарования.

Если вы действительно хотите быть хорошим другом, позвольте ему пройти через боль, зарабатывая то, что он хочет.

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