Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск.

Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Об этом сообщили в пресс-службе ДБР и раскрыли детали скандальной истории.

В течение года офицер систематически избивал и унижал курсантов, пытаясь «воспитывать» дисциплину и порядок. Это происходило как на территории академии во Львове, так и в казармах одного из сел области. О таких «воспитательных методах» стало известно только в марте этого года, после чего было зарегистрировано уголовное производство.

Следствие задокументировало применение силы к четырем курсантам, которых офицер избивал по голове и разным частям тела. Он наносил удары не только руками, но и прикладом оружия и ремнем. Причиной недовольства офицера могли стать небрежно сложенные вещи или ошибки в журнале. Одного из курсантов он заставил есть сигареты перед другими, поскольку тот опоздал на построение из-за курения. Таким образом офицер решил проучить его, заставив жевать несколько сигарет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности.

Незадолго до сообщения о подозрении фигуранта перевели на другую должность в одну из воинских частей во Львовской области.

Офицеру доложено о подозрении в применении насилия в отношении подчиненных военным должностным лицом в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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