Чтобы кусты малины подарили хороший урожай, необходимо позаботиться о удобрениях – опытный хозяин подсказал, когда и чем подкормить растение.

Малина всегда благодарит своих хозяев за подкормку обильным урожаем ягод, пишет Politeka.net.

Для подкормки малины можно использовать как удобрения из магазина, так и смеси, сделанные собственными руками.

По словам опытных огородников и дачников, для богатого урожая малины рекомендуется вносить азотные удобрения и аммиачную селитру. Если же вы заметили, что листья малины пожелтели – стоит подкормить магнием.

А вот самым популярным народным средством для малины является удобрение из куриного помета. Своими советами по подкормке малины этим органическим удобрением поделился, в частности, опытный хозяин и блогер из Киевской области «valerii_dacha» .

«Сверхважная «подталкивающая» подкормка ремонтантной малины органическим удобрением из куриного помета», - отметил Валерий на своей странице в Инстаграм, рассказывая, как правильно вносить удобрение.

Чем и как правильно подкормить малину.

Чем и как правильно подкормить малину.

По его словам, удобрение из куриного помета обладает повышенным азотом, что положительно повлияет на наращивание зеленой массы.

«Поллитра концентрированного курника растворяем в 10 литров воды. Поливаем раствором по 1 литру под растение», - рассказал хозяин правила подкормки малины, добавив, что курник он замочил за три дня до полива.

Чем и как правильно подкормить малину.

Чем и как правильно подкормить малину.

По его словам, такая подкормка поможет малине нарастить однолетние побеги, на которых и появится урожай сладких ягод.

Перед подкормкой малину необходимо полить сначала водой. Затем после процедуры снова промочить землю под малиной чистой водой.

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