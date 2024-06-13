Малина всегда благодарит своих хозяев за подкормку обильным урожаем ягод, пишет Politeka.net.
Для подкормки малины можно использовать как удобрения из магазина, так и смеси, сделанные собственными руками.
По словам опытных огородников и дачников, для богатого урожая малины рекомендуется вносить азотные удобрения и аммиачную селитру. Если же вы заметили, что листья малины пожелтели – стоит подкормить магнием.
А вот самым популярным народным средством для малины является удобрение из куриного помета. Своими советами по подкормке малины этим органическим удобрением поделился, в частности, опытный хозяин и блогер из Киевской области «valerii_dacha» .
«Сверхважная «подталкивающая» подкормка ремонтантной малины органическим удобрением из куриного помета», - отметил Валерий на своей странице в Инстаграм, рассказывая, как правильно вносить удобрение.
Чем и как правильно подкормить малину.
Чем и как правильно подкормить малину.
По его словам, удобрение из куриного помета обладает повышенным азотом, что положительно повлияет на наращивание зеленой массы.
«Поллитра концентрированного курника растворяем в 10 литров воды. Поливаем раствором по 1 литру под растение», - рассказал хозяин правила подкормки малины, добавив, что курник он замочил за три дня до полива.
Чем и как правильно подкормить малину.
Чем и как правильно подкормить малину.
По его словам, такая подкормка поможет малине нарастить однолетние побеги, на которых и появится урожай сладких ягод.
Перед подкормкой малину необходимо полить сначала водой. Затем после процедуры снова промочить землю под малиной чистой водой.
Последние новости Украины:
Как сажать морковь в открытую почву: советы от опытных хозяек.
Как посадить перец, помидоры и морковь для суперурожаев: метод, по которому вырастет все.
Как правильно сажать морковь: эти советы дадут рекордный урожай.