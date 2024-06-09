Если вы хотите очистить свою духовку без химии, вам стоит попробовать для этого несколько интересных лайфхаков.

Очистить духовку без химии не так уж сложно, ведь для этого просто нужно знать, какие домашние продукты лучше использовать.

Как очистить духовку солью и уксусом.

Включите духовку. Увеличьте температуру до 65,5°C. Вы можете очистить духовку, когда она еще теплая после выпечки. Почистите духовку, пока она еще теплая, если вы разлили что-то во время выпечки.

Насыпьте в духовку соль. Можно использовать обычную поваренную соль. Насыпьте большое количество соли на дно духовки. Дно духовки не обязательно полностью покрывать, но должен быть тонкий слой соли.

Вытрите, пока духовка еще теплая. Наденьте перчатки, прежде чем чистить. Используйте губку или тряпку, чтобы очистить, прежде чем печь остынет. Скрабуйте, пока накопление не начнет подниматься и отходить.

Завершите уксусом и водой. Распылите белый уксус в духовку. Используйте тряпку, смоченную водой, чтобы удалить оставшуюся разлитую жидкость или накопление. Используйте бумажное полотенце, чтобы высушить духовку.

Как очистить духовку пищевой содой и уксусом. Достаньте все из духовки. Сначала снимите решетки духовки. Затем достаньте все, что может быть в духовке, например камень для выпечки или термометр. Перед очисткой духовки убедитесь, что все удалено. Если на камне для выпечки остались пятна, когда вы его удаляете, сейчас может быть удачное время очистить отдельно. Сначала снимите решетки духовки. Затем достаньте все, что может быть в духовке, например камень для выпечки или термометр. Перед очисткой духовки убедитесь, что все удалено. Создайте пасту. Смешайте в миске ½ чашки (170 г) пищевой соды примерно с 3 столовыми ложками (44,4 мл) воды. При необходимости можно регулировать количество воды. Смесь должна образовать намазываемую пасту. Обмазать духовку клейстером. Наденьте резиновые перчатки, чтобы намазать пастой всю внутреннюю часть духовки. Вы также можете использовать шпатель для распределения пасты, если вы не хотите использовать руки. Покройте все части внутренней части духовки, кроме нагревательных элементов. На некоторых участках паста может оказаться коричневой и/или густой. Это нормально. Наденьте резиновые перчатки, чтобы намазать пастой всю внутреннюю часть духовки. Вы также можете использовать шпатель для распределения пасты, если вы не хотите использовать руки. Покройте все части внутренней части духовки, кроме нагревательных элементов. Оставьте пасту на ночь. Оставьте пасту на 12 часов или ночью. Если у вас нет столько времени, дайте пасте постоять 40 минут. Возможно, вам придется снова дать пасте постоять еще 30-40 минут, если с первого раза паста не подействует так хорошо, как желалось. Протрите духовку. Используйте ткань, смоченную водой, чтобы вытереть пасту. Возможно, вам придется сильно почистить, чтобы удалить часть пасты. Если чистка не работает, используйте шпатель, чтобы удалить как можно больше пасты. Используйте уксус. Налейте белый уксус в бутылку с распылителем. Разбрызгивайте уксус внутри духовки. Уксус заставит пасту пениться. Используйте влажную ткань, чтобы вытереть остатки. Поставьте все в духовку. Замените решетки внутри духовки, когда она высохнет. Вы можете дать духовке высохнуть на воздухе, или можете воспользоваться полотенцем. Поместите все, что было в духовке, обратно внутрь, например термометр духовки. Печь должна быть чистой и сиять.

Читайте также:

Как очистить очень грязную духовку: 4 совета от профессиональных поваров

Как очистить стеклянную дверцу и ручки духовки: легкий метод

Как очистить стеклянную дверцу духовки: раскрыт действенный секрет