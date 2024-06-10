Если вы хотите без труда вывести пятна от рвоты на одежде, то вам нужно воспользоваться одним из домашних продуктов.

Вывести пятна от рвоты на одежде – дело не самое легкое и не самое приятное, но вам все же придется это сделать, если вы не хотите выбросить свою любимую вещь. Во как:

Как вывести пятна от рвоты на одежде

Смочите пятно теплой водой и посыпьте содой. Нанесите достаточный щедрый слой, чтобы покрыть пятно толщиной примерно 1/4 дюйма (1/2 см). Пищевая сода поглотит запах, а также поможет вывести пятна от рвоты из волокон.

Полейте пятно лимонным соком или уксусом. Пищевая сода начнет шипеть. Потрите пятно пальцами или зубной щеткой. Попытайтесь оттереть как можно больше пятна. Смойте смесь пищевой соды/лимонного сока из одежды теплой водой. Пищевая сода начнет шипеть. Потрите пятно пальцами или зубной щеткой. Попытайтесь оттереть как можно больше пятна.

Нанесите средство для мытья посуды на пятно и дайте ему промочиться в емкости с водой. Перед замачиванием перемешайте моющее средство, потерев пальцами, протерев зубной щеткой или потерев ткань о себе. Дайте одежде замочить по крайней мере час, возможно больше, если пятно очень устойчивое.

Прополощите одежду теплой водой после замачивания. Еще раз обработайте пятно средством для мытья посуды, затем постирайте как обычно. Это нужно, чтобы удалось действительно эффективно вывести пятна от рвоты. Перед замачиванием перемешайте моющее средство, потерев пальцами, протерев зубной щеткой или потерев ткань о себе. Дополнительные советы относительно того, как вывести пятна от рвоты Чтобы удалить пятна от рвоты из одежды, используйте обычные пятновыводители, следуя инструкциям производителя. С другой стороны, рассматривая естественные методы, очень важно сначала провести точечное тестирование на вашей ткани, чтобы убедиться в совместимости и избежать потенциального повреждения вашей одежды. Этот предохранительный шаг помогает защитить вашу одежду, эффективно устраняя пятна от рвоты.

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