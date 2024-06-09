Очистить чайник от накипи совсем не сложно, если вы знаете, какие продукты для этого использовать. Politeka подробнее расскажет об этом процессе и научит вас быстро избавляться от неприятных загрязнений.
Шаг 1: Очистите чайник от накипи.
Наполните чайник раствором, состоящий из 50 процентов воды и 50 процентов белого дистиллированного уксуса, чистящего уксуса или лимонного сока.
Включите чайник и доведите раствор до полного кипения, затем выключите его.
Дайте чайнику постоять по крайней мере 20 минут (понапрасну дольше), прежде чем вылить раствор. Это поможет полностью очистить чайник от накипи.
Шаг 2: Очистите фильтр для воды
Отсоедините чайник от сети.
Если у вашей модели водяной фильтр, снимите его.
Очистите или замените фильтр, следуя инструкциям изготовителя. Большинство фильтров можно очистить, замочив в растворе одной части воды и одной части дистиллированного белого уксуса.
Затем промойте фильтр горячей водой с мылом.
Шаг 3: Очистите внутреннюю часть чайника
Чтобы очистить чайник изнутри, используйте щетку с мягкой щетиной или губку, чтобы очистить любой оставшийся внутри минеральный налет. Смочите щетку или губку в чистом дистиллированном уксусе, чтобы удалить минералы вокруг носика.
Шаг 4: Очистите внешнюю поверхность чайника
Никогда не погружайте чайник в воду. Это повредит нагревательный элемент. Чтобы очистить внешнюю поверхность, выполните следующие действия.
Смешайте немного теплой воды и несколько капель моющего средства.
Смочите губку в мыльной воде и протрите наружную поверхность.
Если сильные брызги, смочите влажную губку в сухой пищевой соде и потрите ею наружную поверхность, удаляя прилипшие пятна.
Шаг 5: Помажьте чайник
Когда вам удастся очистить чайник снаружи, протрите поверхность тканью без ворса. Если у вас чайник из нержавеющей стали, вы можете нанести небольшую каплю оливкового масла на ткань и потереть наружную поверхность чайника, чтобы придать блеск без полос.
Шаг 6: Промойте чайник
Снова соберите чайник и наполните его водой. Доведите воду до кипения, затем вылейте ее. Этот цикл промывки избавит от остатков уксуса и сыпучих минералов.
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