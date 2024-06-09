Если вы хотите эффективно очистить свой чайник от накипи, вам могут помочь домашние продукты, которые вы найдете на своих полочках.

Очистить чайник от накипи совсем не сложно, если вы знаете, какие продукты для этого использовать. Politeka подробнее расскажет об этом процессе и научит вас быстро избавляться от неприятных загрязнений.

Шаг 1: Очистите чайник от накипи.

Наполните чайник раствором, состоящий из 50 процентов воды и 50 процентов белого дистиллированного уксуса, чистящего уксуса или лимонного сока.

Включите чайник и доведите раствор до полного кипения, затем выключите его.

Дайте чайнику постоять по крайней мере 20 минут (понапрасну дольше), прежде чем вылить раствор. Это поможет полностью очистить чайник от накипи.

Шаг 2: Очистите фильтр для воды

Отсоедините чайник от сети.

Если у вашей модели водяной фильтр, снимите его.

Очистите или замените фильтр, следуя инструкциям изготовителя. Большинство фильтров можно очистить, замочив в растворе одной части воды и одной части дистиллированного белого уксуса.

Затем промойте фильтр горячей водой с мылом.

Шаг 3: Очистите внутреннюю часть чайника

Чтобы очистить чайник изнутри, используйте щетку с мягкой щетиной или губку, чтобы очистить любой оставшийся внутри минеральный налет. Смочите щетку или губку в чистом дистиллированном уксусе, чтобы удалить минералы вокруг носика.

Шаг 4: Очистите внешнюю поверхность чайника

Никогда не погружайте чайник в воду. Это повредит нагревательный элемент. Чтобы очистить внешнюю поверхность, выполните следующие действия.

Смешайте немного теплой воды и несколько капель моющего средства.

Смочите губку в мыльной воде и протрите наружную поверхность.

Если сильные брызги, смочите влажную губку в сухой пищевой соде и потрите ею наружную поверхность, удаляя прилипшие пятна.

Шаг 5: Помажьте чайник

Когда вам удастся очистить чайник снаружи, протрите поверхность тканью без ворса. Если у вас чайник из нержавеющей стали, вы можете нанести небольшую каплю оливкового масла на ткань и потереть наружную поверхность чайника, чтобы придать блеск без полос.

Шаг 6: Промойте чайник

Снова соберите чайник и наполните его водой. Доведите воду до кипения, затем вылейте ее. Этот цикл промывки избавит от остатков уксуса и сыпучих минералов.

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