Военный эксперт отметил, что крылатые ракеты сбить легче, чем баллистические, проблема с баллистическими ракетами заключается в их сверхзвуковой скорости и траектории полета.

Российская армия стала чаще применять "Искандеры" по Украине. В ночь на 4 июня враг ударил этими ракетами по Днепру. Обе ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны, но обломки нанесли значительные разрушения, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Военный эксперт отметил, что крылатые ракеты сбить легче, чем баллистические. Проблема с баллистическими ракетами заключается в их сверхзвуковой скорости и траектории полета. Для борьбы с ними в Украине есть только системы Patriot и SAMP/T. По его словам, ракеты обычно не уничтожаются в воздухе.

"Это редкость, когда они взрываются. Задача такой противоракеты – сбить баллистическую ракету с траектории, чтобы она не попала в цель. В результате она отклоняется и взрывается в другом месте" - заметил эксперт. Разрушить такую ракету в воздухе очень сложно из-за её прочной головной части.

Олег Жданов также объяснил, что "Искандер-К" может сбить любой комплекс, включая С-300. Крылатая ракета издает звук, похожий на небольшой реактивный самолет, поскольку имеет реактивный двигатель.

"При её сбивании обломки падают на конечном участке траектории, иногда развивая сверхзвуковую скорость. Они идут в свободном падении с инерцией полета ракеты, что также создает дополнительные разрушения" - рассказал эксперт об опасности, которой мы подвергаемся из-за обстрелов россиян.

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