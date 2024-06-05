Есть некоторые знаки зодиака, известные своей преданностью и надежностью, другие же имеют репутацию предателей.

К сожалению, для некоторых знаков зодиака предательство является второй натурой.

Дело не в том, что они хотят причинить вам вред, просто они с большей вероятностью поставят свои собственные потребности выше потребностей других.

Именно эти знаки зодиака предают больше всего:

1. Овен (21 марта – 19 апреля)

Овен может быть очень лояльным знаком зодиака, но когда дело доходит до решения поставить на первое место себя или своих друзей, они с большей вероятностью нанесут вам удар в спину ради собственной выгоды, чем будут придерживаться своей лояльности.

Овен — отличный друг, поскольку первый знак зодиака привык быть номером один.

Когда у них появляется возможность добиться успеха в жизни, они обязательно воспользуются ею, не задумываясь. Если это означает, что им придется предать нескольких человек, чтобы получить то, что они хотят, пусть будет так!

2. Близнецы (21 мая – 20 июня)

Если какой-либо знак зодиака с наибольшей вероятностью ударит вас в спину, не моргнув глазом, то это Близнецы. В конце концов, они не просто близнецы (также известные как двуликие) зодиака ! Но это честно. Близнецы - великий актер. Другими словами, они отлично умеют держаться впереди, пока не добьются своего.

Независимо от того, хорошо ли вы относитесь к Близнецам или являетесь их врагом номер один , ничто не помешает Близнецам получить то, что они хотят. У них нет абсолютно никаких сомнений в том, что они будут вести себя как ваш лучший друг, чтобы добиться успеха в жизни, только для того, чтобы развернуться и предать вас, когда у них появится шанс.

3. ЛЕВ (23 июля – 22 августа)

Давайте сначала разберемся с этим: Лев — отличный друг (и человек). Но они также полные оппортунисты. Дайте им хотя бы маленький шанс, чтобы вырваться вперед, и они воспользуются этой возможностью и воспользуются ею.

Это плохо? Нисколько! Нам только хотелось бы иногда быть такими же беспощадными, как Лео. Но когда появится возможность добиться успеха, означает ли это, что Лео в первую очередь примет во внимание то, что думают его друзья? И нет.

Будучи огненным знаком , Лев может быть очень агрессивным и напористым. Они знают, что нужно, чтобы стать номером один в жизни, и не боятся наступать на людей, поднимаясь по лестнице успеха. Это не значит, что они не могут быть отличными наставниками и лидерами, но они также могут вас предать.

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