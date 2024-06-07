На видео были зафиксированы школьницы, одетые в школьную форму советского периода - Светлана Цубера сообщила о получении угроз после публикации этой информации в Сети.

В одной из школ Закарпатья выпускники надели на последний звонок костюмы, похожие на школьную форму во времена Советского Союза. Соответствующий пост опубликовала местная жительница, сестра погибшего защитника Светлана Цубера в Facebook-сообществе Тересвянского территориального общества.

В селе Грушово Тячевского района Закарпатской области произошел инцидент. На видео были зафиксированы школьницы, одетые в школьную форму советского периода.

Светлана Цубера выразила удивление тем, что вместо того, чтобы позволить детям одеть украинские вышиванки или другую праздничную одежду на выпускную, они были вынуждены носить советскую школьную форму в Грушевском лицее. Она задала вопрос о том, кто был инициатором этой "креативной" идеи.

"Вместо того чтобы дети одеть украинскую вышиванку или другую праздничную одежду на выпускную – напялили советскую школьную форму в Грушевском лицее! "Хвастайтесь" причастны, чья "креативная" идея?", – отметила Светлана Цубера.

Кроме того, Светлана Цубер сообщила о получении угроз после публикации этой информации в Сети. Преподаватель лицея Радмила Хромей в комментариях утверждает, что "это форма не "совка", а наших родителей". В ответ ей заметили, что эта форма была насажена во времена СССР, чтобы уничтожить украинскую идентичность.

В эксклюзивном комментарии для журналистов директор Грушевского лицея Василий Драч разъяснил обстоятельства инцидента. Он подтвердил, что речь идет о его учебном заведении и подчеркнул патриотизм учеников и учителей, которые поддерживают Вооруженные Силы Украины и оказывают помощь военным. Драч отметил о проведенной недавно благотворительной ярмарке, по сбору средств которой был приобретен автомобиль для военных на фронте.

Он уточнил, что не считает школьную форму советской, объяснив, что эту форму выбирали родители выпускников. Директор эмоционально отметил, что в последние годы такая ситуация не вызывала никаких проблем или вопросов, и она никак не ассоциировалась с коммунистической символикой. Однако опубликованная информация вызвала неблагоприятную реакцию, о чем они не думали.

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