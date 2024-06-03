Есть некоторые эффективные методы, которые могут помочь вам очистить пластиковые контейнеры.

Чтобы очистить пластиковые контейнеры, нужно знать о тех методах, которые могут действительно быть эффективными, ведь никто не любит терять время. Вот методы, которые пригодятся вам:

Как очистить пластиковые контейнеры

Снимите крышку из емкости. Открыв его, проверьте, не осталось ли внутри остатков пищи. Предварительно быстро промойте емкость горячей водой. Слейте и встряхните излишек воды и поставьте емкость на кухонную плиту. Если вы видите засохшие или липкие остатки, протрите их бумажным полотенцем перед очисткой пластиковых контейнеров. Открыв его, проверьте, не осталось ли внутри остатков пищи. Предварительно быстро промойте емкость горячей водой. Слейте и встряхните излишек воды и поставьте емкость на кухонную плиту.

Заполните емкость уксусом. Для достижения наилучших результатов используйте чистый дистиллированный уксус. Если большинство пятен сосредоточено вокруг дна, вам нужно будет добавить немного; если они достигают боков, заполните его вверх. Снова поместите крышку на контейнер, чтобы уксус не разлился.

Уксус достаточно сильный, чтобы сделать эффективное моющее и дезинфицирующее средство, но не столь сильное, чтобы его нужно было разбавлять водой.

Если у вас нет уксуса под рукой, попробуйте воспользоваться небольшим количеством разведенного спирта или дезинфицирующего средства для рук. Спирт в этих продуктах будет производить эффект, похожий на уксус.

Дайте уксус настояться в течение 30 минут. Во время утечки кислотность уксуса поможет устранить любое изменение цвета, нейтрализуя стойкие запахи. Это также поможет удалить отложение жесткой воды после предварительной мойки. Для более серьезных загрязнений можно оставить уксус в контейнере на час или дольше, прежде чем очистить пластиковые контейнеры от него вручную. Уксус обладает природным антимикробным средством, что делает его полезным для уничтожения бактерий, успевших начать расти на старой пище.

Добавление выжатого лимонного сока может помочь осветить тусклый, обесцвеченный пластик и сделать его запах более приятным. Во время утечки кислотность уксуса поможет устранить любое изменение цвета, нейтрализуя стойкие запахи. Это также поможет удалить отложение жесткой воды после предварительной мойки. Для более серьезных загрязнений можно оставить уксус в контейнере на час или дольше, прежде чем очистить пластиковые контейнеры от него вручную.

Энергично протрите контейнер. Через полчаса приподнимите крышку и вылейте уксус. Затем капните несколько капель жидкого моющего средства в контейнер и протрите его внутри кухонной губкой или нейлоновой щеткой с жесткой щетиной. Шероховатой поверхности скруббера должно быть достаточно, чтобы очистить пластиковые контейнеры от любых остатков пятен. Возможно, вы не сможете полностью стереть определенные пятна (например, печально известный томатный соус). После того как они поместятся в пластик, вытащить их оттуда будет почти невозможно.

Избегайте очистки контейнера чем-либо более абразивным, чем губка. Такое устройство, как стальная вата или пемза, может оставить царапины на пластике. Через полчаса приподнимите крышку и вылейте уксус. Затем капните несколько капель жидкого моющего средства в контейнер и протрите его внутри кухонной губкой или нейлоновой щеткой с жесткой щетиной. Шероховатой поверхности скруббера должно быть достаточно, чтобы очистить пластиковые контейнеры от любых остатков пятен.

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